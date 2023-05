Si accende la bagarre per restare in serie A

Gli otto incontri dell’ultima giornata di regular season si giocano tutti in contemporanea alle 18. Oltre a definire la griglia dei playoff, questi 40’ decideranno anche quale sarà la seconda squadra che scenderà in serie A2. Per salvarsi a Reggio Emilia potrebbe non bastare una vittoria contro Trento e molto dipenderà da quello che Napoli combinerà in casa della già retrocessa Verona. Trieste e Scafati sono gli altri due club impelati nella lotta per restare in serie A con i giuliani che sono impegnati a Brindisi e con i campani che scenderanno in campo a Brescia.

Le altre partite: Milano-Sassari,

Reggio Emilia-Trento, Venezia-Treviso, Brindisi-Trieste, Scafati-Brescia, Verona-Napoli.

La classifica: Milano e Virtus Bologns 44; Tortona 36; Sassari 34; Venezia 32; Trento 30; Brescia e Brindisi 28; Pesaro 26; Treviso 24; Varese 23; Trieste, Scafati e Napoli 22; Reggio Emilia 20; Verona 18.