Si decide la griglia della final eight

La quindicesima giornata del campionato di serie A, oltre a definire la griglia della final eight di Coppa Italia, vede il fanalino di coda Reggio Emilia andare a Trento, mentre Verona ospita Brescia e i lombardi hanno bisogno di una vittoria per mettere in cassaforte l’ottavo posto. Si tratta di due incontri importanti in chiave salvezza con Napoli che andrà a Varese. Incontro casalingo per Scafati che ospiterà Pesaro, con i marchigiani già qualificati per la Coppa Italia.

Le altre gare: Treviso-Trieste 69-88, Varese-Napoli, Scafati-Pesaro, Milano-Tortona, Trento-Reggio Emilia, Sassari-Brindisi, Verona-Brescia.

La classifica: Milano e Virtus Bologna 22; Tortona 20; Trento, Pesaro, Varese e Venezia 16; Brescia 14; Sassari, Scafati, Trieste e Brindisi 12; Verona, Napoli e Treviso 10; Reggio Emilia 6