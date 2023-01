Sì di Castel Maggiore alle palestre: la Vtb ora ’vede’ la Coppa Italia

Missione compiuta: il Comune di Castel Maggiore ha concesso le due palestre comunali per il 7 aprile e il Volley Team Bologna è quindi pronto a candidarsi come ente organizzatore della prossima Coppa Italia di serie B1 e B2 femminile e B maschile. La manifestazione andrà in scena il 7 e 8 aprile e la società ha avuto diritto a candidarsi in virtù del titolo di campione d’inverno della Fcr Edil di coach Zappaterra: Fiore e compagne sono prime aritmeticamente con una giornata di anticipo sulla fine del girone di andata del girone D del campionato di B1 femminile e alla Final Four si qualificano le migliori 4 prime dei 5 gironi. L’assessora allo sport di Bologna, Roberta Li Calzi, ha concesso il Paladozza per le finali dell’8. Servivano però due palestre per le semifinali del giorno precedente e dopo aver sondato Budrio e Granarolo Vtb ha trovato l’accordo con Castel Maggiore per il palazzetto comunale e l’impianto della frazione di Trebbo di Reno. La società ha quindi tutte le carte in regola per presentare alla Federvolley gli incartamenti necessari alla candidatura di Bologna come sede. C’è tempo fino al 5 febbraio, ma la dirigenza rossoblù intende completare l’iter entro il 21 di questo mese. Se i tempi compilare le scartoffie saranno lunghi è perché il Comune di Bologna scriverà una lettera alla Federvolley. Non solo. Le disposizioni federali chiedevano 2 palestre: la Vtb ne avrà due per le semifinali e un terzo per le finali, ergo dovrà spiegare il motivo. Ma tanto a Palazzo d’Accursio quanto la società sono convinte che il Paladozza potrebbe risultare la carta vincente per ottenere il ruolo di società organizzatrice. Stando ai primi budget stilati, tra impianti, personale necessario, medici e ambulanze, l’organizzazione della manifestazione dovrebbe costare tra i 10 e i 15mila euro, grazie al fatto che per quel che riguarda il pernottamento in albergo la Federvolley darà bonus alle squadre ospiti. Resta da capire quante altre piazze si candideranno all’organizzazione dell’evento.

In Federvolley hanno ricevuto altre quattro richieste di informazione, ma con quali e quante altre piazze Bologna dovrà confrontarsi per ottenere l’evento sarà chiaro una volta terminato il girone di andata, che si chiuderà domenica: Torino, Costa Volpino Bergamo, San Giustino in Colle (Padova) e Arzano (Napoli) sono le altre squadre prime in classifica, che dovranno scongiurare sorpassi all’ultima curva del girone di andata.

Marcello Giordano