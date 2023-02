Si ferma anche Soumaoro, la difesa andrà ridisegnata

di Giacomo Guizzardi

Ahì Bologna, l’emergenza continua, soprattutto in difesa. Dopo gli infortuni di Arnautovic, Sansone, Medel, De Silvestri e Bonifazi (oltre al giovanissimo Amey) nuova tegola per i rossoblù, con Thiago Motta costretto a registrare un nuovo infortunio.

Nel corso dell’allenamento dell’antivigilia di Fiorentina-Bologna si è fermato Adama Soumaoro: il centrale non è stato convocato per la gara del Franchi di oggi a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.

Guaio fisico che gli ha fatto saltare la rifinitura di ieri e che verrà valutato nei prossimi giorni. Con Soumaoro ko sono 19 i convocati da Motta: in difesa potrebbe aprirsi uno spazio per Sosa – che fin qui non ha fatto benissimo, come accaduto all’Olimpico nel match di Coppa Italia con la Lazio – al fianco di Lucumì, ma non è da scartare nemmeno l’ipotesi di vedere Posch in coppia col colombiano e il conseguente innesto di Cambiaso sull’out di destra.

Nel ruolo di terzino sinistro è ballottaggio greco, ma la sensazione è che Lykogiannis potrebbe avere la meglio su Kyriakopoulos, appena arrivato e ancora in fase di rodaggio a livello di meccanismi di gioco.

A centrocampo si dovrebbe riprendere la maglia da titolare Dominguez insieme con Ferguson e Schouten mentre in attacco c’è qualche dubbio in più per Thiago Motta: un’esclusione di Orsolini sembrerebbe impensabile e impronosticabile, ma al tempo stesso non perde quota la possibilità di vedere dall’inizio Musa Barrow.

Il gambiano, al tempo stesso, rappresenta una delle poche armi a disposizione di Motta in una panchina sempre più in affanno: l’ex Atalanta ha le caratteristiche per entrare a gara in corso e provare a dare linfa nuova ai suoi.

Dubbio sull’esterno sinistro: Soriano sembrerebbe essere in vantaggio su Aebischer, la duttilità dello svizzero può tornare utile nella ripresa, in base alle condizioni degli undici titolari. Bologna con l’acqua alla gola: in attesa di recuperare qualche elemento per la successiva gara, la sfida interna col Monza di domenica prossima.

Infine il numero dei tifosi che hanno dato fiducia alla squadra di Thiago Motta. Per quello che spesso e volentieri viene chiamato il derby dell’Appennino si metteranno in viaggio in 1.800. Il modo migliore per far sentire la propria voce all’interno dello stadio Franchi.