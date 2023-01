Si ferma Soriano Zirkzee e Barrow sperano di farcela

di Giacomo Guizzardi

Si accendono i fari su Casteldebole, con due – anzi tre – situazioni da monitorare attentamente in vista della gara di domenica contro l’Udinese, alla Dacia Arena. Mentre Thiago Motta prosegue i lavori in campo con la squadra, potendo contare su diciassette elementi (altolà la scaramanzia, verrebbe da dire) è l’infermeria quella da guardare con maggiore attenzione. Dopo un pestone subito con l’Atalanta non si è infatti allenato con il gruppo Roberto Soriano: un minimo di preallarme c’è intorno al capitano, vuoi per la già delicata questione infortuni, vuoi perché contro i bianconeri di Sottil Motta non avrà a disposizione, in mediana, né Dominguez né Medel, entrambi squalificati. Da Casteldebole filtra però ottimismo; cruciale sarà il doppio allenamento di oggi (11 e 14.30 al Galli): se il capitano dovesse riprendere ad allenarsi l’allarme potrà dirsi rientrato, altrimenti ci sarà da valutare la situazione.

Chi invece, in campo, si è visto è stato Joshua Zirkzee: out dall’8 dicembre scorso per l’infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, l’attaccante ex Bayern ha lavorato sul campo una mezzora insieme a Prandelli. Allenamento atletico con carichi graduali: le esercitazioni sui tiri in porta e sui cambi di movimento sembrano garantire un mezzo sorriso per quel che riguarda Udine. Difficile, anzi quasi impossibile, che Zirkzee possa partire dall’inizio, ma la possibilità che si sieda in panchina e che accumuli minuti nella ripresa non è così remota. Lo stesso vale per Musa Barrow: nel caso in cui Motta riuscisse a portare con sé i due attaccanti aumenterebbero le soluzioni offensive, anche se solo per pochi minuti. Terapie, invece, per De Silvestri, Arnautovic e Bonifazi: per quest’ultimo il rientro in campo è da attendersi nelle prossime 3-4 settimane. Out dalla seduta di ieri anche Vignato: l’addio al Bologna per il classe 2000 è sempre più vicino.