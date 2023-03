Si ferma Vasl, salterà Pistoia

La Fortitudo perde Miha Vasl. Non c’è pace in casa Effe con Luca Dalmonte che deve rinunciare al suo esterno. Vasl fermato dalla sciatalgia. Il play-guardia sloveno sarà sottoposto ad apposite terapie e verrà rivalutato. La sciatalgia lo costringerà a saltare Pistoia, obbligando coach Dalmonte a spremere un po’ di più i suoi esterni. Il peso della regia della Effe sarà sulle spalle di Fantinelli e di Panni, con Aradori e Thornton a dar manforte alla coppia dei playmaker biancoblù, mentre sottocanestro non mancano le alternative con Italiano ala piccola-grande e il trio di lunghi composta da Cucci, Barbante e un Candussi sempre più inserito nei giochi di squadra e protagonista. Oggi intanto è il giorno del compleanno di un giocatore che ha fatto la storia della Fortitudo e che è sempre stato legato con doppio filo alla formazione biancoblù. Stefano Mancinelli compie 40 anni, tanti dei quali vissuti, per lui che è il giocatore con più presenze in assoluto, con la canotta della Fortitudo.

Filippo Mazzoni