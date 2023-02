Inizia la marcia di avvicinamento alla trasferta in casa della Samp e l’emergenza continua, seppur allentando leggermente la presa: a Genova, rientrerà Lucumì dalla squalifica e Posch potrà quindi tornare sulla fascia destra. Anche Soumaoro è intenzionato a stringere i denti e vuole testare le proprie condizioni, ma tanto per lui quanto per Sansone permangono dubbi. Probabile che entrambi testeranno le condizioni, ma per quel che riguarda il francese il Bologna non vuole rischiare ricadute e lunghi stop e il via libera sarà dato solo nel caso in cui gli esami confermino la guarigione della lesione muscolare alla coscia destra.

Per quel che riguarda Sansone, bisognerà capire se dopo la rottura del mignolo del piede riesca a calzare gli scarpini senza problemi. In settimana, potrebbe iniziare parzialmente col gruppo anche Bonifazi, mentre Zirkzee resta ai box e Arnautovic sarà squalificato. Nei prossimi giorni, quindi, Thiago capirà se Soumaoro e Sansone potranno esserci.

m. g.