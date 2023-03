Si salvano solo Ojeleye e Abass

Mannion 5 (in 24’ 24 da due, 14 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 7 assist). Le sue statistiche non sarebbero neppure male, ma c’è un problema: i suoi diretti avversari hanno fatto il bello e il cattivo tempo.

Belinelli 5,5 (in 18’ 11 da due, 13 da tre, 33 ai liberi, una persa, una recuperata, un assist). Solo a sprazzi trova il modo di smarcarsi da una difesa che non gli concede tanti spazi.

Bako 4,5 (in17’ 23 da due, 22 ai liberi, 3 rimbalzi). Si conferma ancora una volta l’impressione che questo livello sia troppo alto per i suoi mezzi.

Jaiteh 4 (in 16’ 12 da due, 13 da tre, 4 rimbalzi, un assist). Sempre peggio, in Europa continua a vagare nel buio più profondo.

Lundberg 4 (in 12’ 13 da due, 12 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). La partita contro Pesaro di domenica aveva trasmesso l’illusione che fosse uscito da un periodo difficile, quella di ieri sottolinea come si sia trattata di una goccia nel mare.

Shengelia 5 (in 21’ 24 da due, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Sente la stanchezza, del resto a lui sono stati chiesti tanti straordinari.

Hackett 5,5 (in 19’ 11 da due, 13 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse, 4 assist). Non riesce a trasmettere ai compagni la sua esperienza e questo diventa un problema per tutta la squadra.

Mickey 4,5 (in 16’ 23 da due, 11 da tre, 02 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata, un assist). Anche lui non riesce a lasciare un segno sulla partita.

Camara sv (in 3’).

Weems 5,5 (in 20’ 23 da due, 02 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, un assist). Qualcosa combina, ma gli errori sono superiori a tutto il resto.

Ojeleye 6 (in 24’ 26 da due, 23 da tre, 66 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 2 assist). Prestazione discreta, ma predica nel deserto.

Abass 6 (in 11’ 33 da due, 24 da tre, 11 ai liberi, una recuperata). Cose buone e poi l’ennesimo tributo alla sfortuna.

Massimo Selleri