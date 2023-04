"Si vede la mano di Thiago Motta"

"A questa Juve è impossibile stare davanti, ma competere con la Fiorentina è nelle corde di questo Bologna. In fondo con i viola abbiamo vinto sia all’andata che al ritorno". Parola di allenatore, al secolo Franco Colomba. E se di mestiere fai l’allenatore non puoi non toglierti il cappello davanti al lavoro che in pochi mesi ha fatto Motta.

"La mano del tecnico si vede in modo indiscutibile – dice –. La forza di Thiago è aver dato equilibrio a questa squadra in entrambe le fasi. Faccio un esempio: se giochi con Aebischer esterno alto sai che sarà il primo a pressare, nonché un potenziale centrocampista aggiunto. Aebischer su quella fascia fa il lavoro che consente a Posch di sganciarsi e segnare".

Un marchingegno quasi perfetto che si deve alle scelte illuminate di un tecnico che, rimarca Colomba, "sta facendo cose egregie pur non potendo contare da tre mesi su Arnautovic". Disse al nostro giornale qualche mese fa: "Nel calcio ci sono annate che partono male e in cui temi il peggio, annate che poi girano e ti regalano soddisfazioni insperate. E’ quello che sta succedendo".

m. v.