Simone Bolelli, smash vincente. “Bologna, il tennis e la mia Davis. Jannik un esempio”

Castenaso (Bologna), 9 dicembre 2024 – Da Bologna a Malaga e ritorno. Con il borsone in spalla e la racchetta in mano Simone Bolelli ha fatto tantissima strada, in giro per il mondo a cercare di disegnare traiettorie imprendibili per i suoi avversari. Oltre 20 anni in cui la passione per il tennis non ha mai smesso di ardere, prima nel singolare e poi nel doppio dove ora sta vivendo una seconda giovinezza. Una passione che l’ha portato a sollevare due volte la Coppa Davis con l’Italia e che ora lo proietta verso il futuro.

Simone Bolelli al Country Club di Castenaso dove è cresciuto (Schicchi)

Tutto è cominciato da qui?

“Sì ho cominciato al Country Club qui a Castenaso. In realtà i primi allenamenti sono stati dal Siro, a 7-8 anni. Frequentavo le elementari in zona e il circolo era tra la scuola e casa. Un giorno mi sono fermato e da lì è scoppiato l’amore. Poi mi sono spostato subito qui, insieme con Andrea Saetti e sono rimasto fino ai 15 anni. Si è creato subito un gruppo di ragazzini che volevano rimanere sempre in campo. Il Country era la nostra casa”.

Ha preso in mano una racchetta ispirandosi a qualcuno? C’è un giocatore a cui è legato?

“E’ arrivato tutto dopo. Mi piacevano Rafter e Edberg, anche se facevano ‘serve and volley’ che io non faccio. Ho seguito tanto Moya e Sampras. Poi è arrivato Roger Federer, scombinando tutto. Credo che ancora oggi sia uno dei giocatori più completi che il tennis abbia mai avuto, ma è un parere personale”.

Da Bologna poi a spiccato il volo.

“Poi mi sono trasferito a Cividino per 5 anni e ho iniziato la carriera da professionista iniziando a girare tanto e non mi sono ancora fermato. Meno male…(ride, ndr)”.

Prima il singolo, poi il doppio. E’ qui che si è consacrato davvero?

“E’ successo tutto nel 2015 con l’infortunio ginocchio. Ho saltato tutto il 2016 dopo l’operazione e ho iniziato nel 2017, con grossi dolori e il ranking che era sceso moltissimo, finendo oltre il 300. Ho cercato di ritornare su ma non ero già più giovanissimo, ho notato che non riuscivo ad essere costante e optato per la carriera da doppista”.

Simone Bolelli in maglia azzurra con il compagno di doppio Andrea Vavassori

Nel 2015 era arrivato anche il titolo agli Australian Open con Fognini, forse un segno?

“In quegli anni il doppio mi aiutava a stare concentrato, mi faceva competere e migliorare servizio e risposta. In Coppa Davis stavo già giocando parecchi doppi, poi con Fabio c’era un grandissimo feeling e quell’anno come in tutti gli Slam ci eravamo iscritti anche in doppio. Iniziammo nell’altro tabellone dopo essere usciti presto nel singolo, turno dopo turno e alla fine abbiamo vinto”.

Com’è Valvassori?

“E’ un giocatore super talentuoso, competitivo, agonista, un grande campione. Ha una facilità di gioco mostruosa su tutte le superfici. Con l’arrivo di Berrettini e di Sinner è passato, passami il termine, in secondo piano. Wave mi sprona e mi spinge sempre. Stiamo tantissimo in campo, sembriamo due pazzi. Se gli altri si scaldano mezz’ora noi lo facciamo almeno per un’ora. C’è un grande feeling. Prepariamo molto bene le partite, anche col papà Davide che conosce tutti i giocatori, prepariamo le schede, valutiamo le tattiche. Mi ha aiutato tanto”.

E Sinner?

“E’ un mostro. Al di là dell’annata pazzesca, in cui ha giocato tanto e vinto tornei difficilissimi, è venuto a Malaga subito dopo le Finals senza problemi. Si vedeva che era stanco, ma quando mette il cappellino diventa una macchina. Gioca 4, 5 o 6 ore, ha un ritmo bestiale, e questa secondo me è la sua forza, non ci sono giocatori, a parte Alcaraz in alcuni momenti, che possano tenergli testa. Un po’ come lo era Roger all’inizio prima che arrivassero Nadal e Diokovic”.

Sinner ha avuto un 2024 pazzesco, ma anche il suo non è da buttar via.

“Assolutamente no, è stato molto buono, sinceramente non me l’aspettavo. L’anno scorso avevo chiuso intorno alla cinquantesima posizione, non è che fosse andato gran che. Invece quest’anno siamo partiti col botto a Melbourne, con una finale che ci ha dato molta carica. Abbiamo affinato anche l’intesa con Andrea. Con quel risultato la nostra stagione è cambiata”.

E poi di nuovo la Davis, quanto conta questo bis?

“Parlo con molta gente e mi dicono che c’è grande entusiasmo, ci sono molti ragazzini pronti a giocare. Siamo contenti, penso che Jannik sia stato un grandissimo trascinatore in questo e noi abbiamo cercato di stargli dietro. Obiettivamente avevamo uno squadrone anche quest’anno, tre singolaristi molto forti, una buona coppia di doppio, in campo potevamo perdere benissimo, però sulla carta eravamo tosti da battere”.

Ha già pensato a cosa fare dopo?

“Rimarrò nel tennis, mi piacerebbe allenare qualcuno. Un giocatore che mi trasmetta emozioni. Appena smetterò cercherò prima di riposarmi, viaggiare così tanto è molto stressante e complicato. Ricaricherò un po’ le energie. Al massimo verrò al Country”.