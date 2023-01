Sinisa e Gianluca uniti nel ricordo Il Dall’Ara omaggia le due leggende

Un minuto di raccoglimento unico, per salutare insieme Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Con le immagini dei due campioni, scomparsi a tre settimane di distanza l’uno dall’altro, che scorreranno sul maxi schermo del Dall’Ara. E’ così che domani notte, prima del calcio d’inizio della sfida con l’Atalanta, il club rossoblù omaggerà due uomini che hanno fatto la storia del calcio: nel caso di Sinisa, poi, la recente storia del Bologna. Inizialmente il club rossoblù, che domani giocherà la sua prima partita al Dall’Ara dopo la scomparsa, il 16 dicembre scorso, del suo ex allenatore, aveva chiesto e ottenuto dalla Lega l’autorizzazione al minuto di silenzio per Sinisa, un momento di raccoglimento che sui campi di B e C era già stato deciso dalla Figc nel weekend del 17-18 dicembre. Allora però la serie A era ferma per i mondiali in Qatar: da qui la decisione del club di salutare degnamente Mihajlovic nel ‘suo’ stadio domani con l’Atalanta.

Due giorni fa, però, ci ha lasciato anche Vialli e per lui la Figc ha decretato un minuto di silenzio, già osservato nelle sfide di ieri, in tutti i campi della serie A. Nell’impossibilità di escludere, per ovvie ragioni, uno dei due il Bologna ha deciso di ‘sommare’ i ricordi celebrando un minuto cumulativo. Ciò che peraltro ha fatto in queste ore Arianna, la vedova di Sinisa, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato due foto di Mihajlovic e Vialli da avversari in campo. Con una doppia didascalia: "Sai quante partite lassù" a cui ha aggiunto un "Staranno tutti insieme e si godranno i tempi supplementari".

Quanto ai tifosi, nella notte in cui la squadra sfoggerà la discussa divisa rosa, è ipotizzabile che in curva Bulgarelli trovi posto un ricordo di Mihajlovic. Il 12 settembre, nel giorno di Bologna-Fiorentina, il silenzio del Dall’Ara nei confronti del tecnico appena esonerato fu stridente. Mercoledì all’Olimpico i milleduecento tifosi rossoblù a Sinisa hanno invece dedicato un coro. Ma domani qualche striscione dovrebbe esserci.

Massimo Vitali