Sinisa, Thiago e Arnautovic: simboli rossoblù

di Marcello Giordano

Dalla decisione di proseguire con Sinisa, nonostante il ritorno della malattia, a quella di esonerarlo nella speranza poi centrata di dare respiro con i risultati a un percorso che con il serbo aveva visto il Bologna vincere solo 4 partite su 24 ( 9 pareggi, 11 sconfitte, 22 gol segnati e 31 gol subiti) tra gennaio e settembre. E’ attorno alla figura di Sinisa che ruota l’anno del Bologna, che vede arrivare uno degli uomini mercato più quotati (Giovanni Sartori), che si fa da parte a maggio, nei giorni dell’arrivo, lasciando a tecnico, società e patron Saputo la decisione da prendere sul tecnico, data la particolarità della situazione.

A maggio, Saputo decide di andare avanti con il serbo, nonostante la ricaduta della malattia ufficializzata a marzo. Il 28 aprile, dopo la vittoria sull’Inter che costa ai nerazzurri lo scudetto, i rossoblù sono sotto la camera d’ospedale di Sinisa a rendergli omaggio. Peccato che quella fosse l’eccezione. Mesi senza il tecnico sulla plancia di comando presentano il conto a inizio settembre – con Arnautovic cercato dal Manchester United –: Sinisa esonerato dopo il pareggio di La Spezia.

E l’arrivo di Thiago Motta fa capire quanto il Bologna sia Sinisa-centrico: ko con l’Empoli e con la Juventus, pareggio casalingo con la Samp, che fa scoppiare la contestazione dei tifosi, già preannunciata dall’ingresso degli ultras a Casteldebole nei giorni precedenti. Motta manteniene nervi saldi: al fianco dei giocatori, davanti a loro quando gli ultras minacciano. E lavora sul campo per trovare soluzioni, poi puntalmente arrivate con i risultati, per scacciare lo scetticismo sulla validità della rosa. Il nuovo tecnico chiude il 2022 vincendo con Monza, Lecce, Torino e Sassuolo (oltre che con il Cagliari in Coppa Italia), con la figuraccia con l’Inter come unica eccezione.

Si è rimesso in carreggiata, il Bologna, con Thiago Motta. Di più. Ha dato la sensazione di poter iniziare un nuovo percorso di crescita. A partire dalla ripresa, il Bologna dovrà dare conferma alle sensazioni. Sempre nel nome di Sinisa. Perché dopo la morte dell’ex tecnico i rossoblù sono scesi in campo in amichevole a Verona, dove Mihajlovic mostrò a tutti la propria malattia nel 2019. Ed è a Roma, città adottiva di Sinisa, che il Bologna riprenderà mercoledì.