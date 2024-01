Sinner in finale agli Australian Open, ecco chi è il suo fisioterapista

Bologna, 27 gennaio 2024 - Dai canestri ai campi da tennis. E’ la storia di Giacomo Naldi, 33 anni, professione fisioterapista. Il fatto è che Giacomo si occupa dei muscoli e delle articolazioni dell’italiano del momento. Perché Giacomo è il fisioterapista di Jannik Sinner, il numero quattro del mondo, finalista (primo italiano) agli Australian Open.

Australian Open, Jannik Sinner dopo la vittoria contro Novak Djokovic

Trentatré anni da Bologna: Giacomo conosce bene il mondo dei professionisti perché prima di darsi al tennis, era il fisioterapista della Virtus Bologna. Sei anni al servizio dei canestri per cercare di portare un club al top in Italia e in Europa.

Poi, il salto e, ora, Naldi si è trovato a lottare per essere, grazie a Sinner, sul tetto del mondo. Il primo incontro tra i due, non molto tempo fa, nell’ottobre 2022, quando Jannik raggiunge Casalecchio per recuperare dopo un infortunio alla caviglia destra, rimediato a Sofia contro Holger Rune.

Poi, da quel momento, Giacomo Naldi fa parte dello staff di fiducia di Jannik. E domani farà il tifo a bordocampo per spingere Sinner sul tetto del mondo. E con uno, come Giacomo, che si occupa dei tuoi muscoli, diventa tutto più semplice.