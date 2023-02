Sinner, la rinascita dopo 7 mesi

Sette volte Jannik. Sinner torna ad alzare un trofeo nel ’250’ di Montpellier centrando il settimo titolo in carriera su otto finali disputate, come Matteo Berrettini. Un successo che vale molto più dei 250 punti conquistati e porta con sé un significato che va ben l’oltre l’alzata di Coppa su quel campo dove, tra l’altro, Sinner non aveva mai vinto un match in due edizioni.

Perché, forse, la sfortuna e gli acciacchi che lo hanno tormentato la scorsa stagione sono finalmente alle spalle. Lo si è visto durante tutto questo torneo, nel quale Rune – poi battuto da Cressy dopo una battaglia durissima – e Jannik erano i grandi favoriti per la vittoria finale e teste di serie. Lo si è visto per il modo elastico, leggero e rapidissimo con il quale Jannik s’è mosso sul campo. Segno evidente di un ritorno alla forma fisica importante. E non solo.

È una vittoria importantissima perché consente a Jannik di rimettere timone e boma al loro posto per surfare svelto in classifica: oggi salirà di tre posizioni, dal 17° al 14° posto. Qui l’obiettivo è chiarissimo e si incrocia con quello disegnato il giorno in cui ha deciso di chiudere l’era Piatti e aprire quella con Simone Vagnozzi e cioè giocarsela alla pari con i top five ed entrare stabilmente nelle piazze che valgono le Finals di Torino, le prime otto del ranking.

Già, Vagnozzi. C’è chi ha pensato a un guizzo di pazzia di Jannik, quando è arrivata la notizia del cambio. E invece. Jannik è migliorato nel servizio che oggi è molto più letale. Gioca una gran palla corta e il suo gioco è tatticamente meno ’robotico’ che in passato. Il successo di Montpellier arriva dopo un lungo digiuno, dall’estate scorsa quando a Umago Jannik fece fuori Carlos Alcaraz in una finale in cui aveva dominato l’avversario. Nella finale di ieri contro Cressy, Jannik ha giocato davvero bene. Bravissimo, solido, concentrato e rapido l’azzurro, che s’è districato benissimo contro un avversario particolare nel modo di giocare e tremendo sul servizio. Jannik ha tenuto botta e alla fine s’è concesso anche una battuta: "Il suo servizio bomba? Sì, la cosa prioritaria era tenere il mio, di servizio...".

Paolo Franci