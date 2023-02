Sirtori e Origgi sono senza rivali ad Arezzo

Al Comitato regionale Fise Emilia Romagna spiccano i risultati dei giovani dell’endurance anche in ambito internazionale.

Al concorso internazionale di Arezzo, infatti, si sono registrati i primi posti di Aurora Sirtori (ASD Bosana) nel CEIYJ 2* 120 Km e di Diana Origgi nel CEI 1* 100 km, poi i secondi posti di Linda Iosa nel CEI 2* 120 km e Alice Gurieri nel CEIYJ 2* 120 Km. Risultati che rinnovano una bella tradizione del dipartimento Fise in regione capitanato da Carlo Alberto Sgargi, con il supporto tecnico della stessa Diana Origgi e con risultati come quelli di Valentina Galli: doppio argento – individuale e a squadre - nel 2018 nel Campionato d’Europa Young Rider, terza nel ranking mondiale YR e ancora terza nel team azzurro al Campionato d’Europa YR.

"Sono risultati che arrivano soprattutto dalle nuove leve – sottolinea il responsabile Sgargi –, da cavalieri e amazzoni young rider che si sono formati qui in regione, a riprova di un sistema di istruzione, quello dell’Emilia Romagna, che funziona. Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, poi, il nostro focus rimane fisso e stabile sulla preparazione dei binomi e dei tecnici che poi lavorano nei circoli. Da loro parte e si sviluppa tutto il movimento dell’endurance che, vale la pena ricordarlo, può contare su cinque circoli in cui la disciplina è praticata con impegno".