Skorupski ha recuperato: a Bergamo ci sarà Arnautovic e Cambiaso ci provano per il Milan

Dopo la vittoria contro l’Udinese il Bologna ha ripreso immediatamente gli allenamenti in vista della partita di Bergamo, in programma per sabato prossimo, alle 16.30, contro l’Atalanta. La buona notizia, per Motta e il suo staff, è rappresentata dal ritorno in gruppo di Skorupski, out all’ultimo minuto contro i friulani per un attacco febbrile. Con l’estremo difensore polacco regolarmente a disposizione di Motta, va registrata l’assenza di Cambiaso e Arnautovic, entrambi alle prese con un allenamento differenziato in palestra. La speranza è di recuperare entrambi per il Milan. Oggi doppio allenamento.

Ieri ha fatto visita al Bologna Donato Grande, attaccante della nazionale italiana di Powerchair Football (calcio per persone con disabilità fisica svolto utilizzando le carrozzine elettriche).

Giacomo Guizzardi