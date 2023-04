Skorupski vuole vendicarsi di Leao

Zitto zitto quatto quatto Lukasz Skorupski è diventato una saracinesca. Non come la ‘Saracinesca’ per antonomasia, quello Jan Tomaszewski nume tutelare di tutti i portieri polacchi che giganteggiò ai Mondiali del 1974 trascinando la Polonia alla conquista di uno storico terzo posto. Il Lukasz rossoblù fin qui nella sua nazionale ha trovato meno gloria, perché sulla sua strada c’è un altro grande numero uno come il bianconero Szczesny. In compenso, dopo stagioni di troppi alti e bassi, quest’anno col Bologna Skorupski si è preso la scena e con essa voti quasi sempre alt. Non andò così lo scorso 27 agosto al Meazza, quando il Milan piegò il Bologna per 2-0 e il primo dei due gol, segnato da Leao, fu la conseguenza di un errato piazzamento del polacco, che si fece infilare sul suo palo. Acqua passata. Oggi Lukasz è una garanzia per tutto il reparto nonché un uomo-chiave nello spogliatoio. Sabato a Bergamo ha festeggiato il primo ‘clean sheet’ stagionale dei rossoblù lontano dal Dall’Ara. Grazie anche alla parata salva-risultato su Hojlund.