Skriniar e Dimarco ancora in dubbio

C’era anche Steven Zhang ieri mattina a seguire l’allenamento dell’Inter alla Pinetina. Il presidente, accompagnato da Marotta e Ausilio, ha poi pranzato con Simone Inzaghi prima di far ritorno nella sede di Viale della Liberazione. In vista della gara contro il Lecce, Inzaghi (che oggi non terrà la conferenza stampa della vigilia) deve fare i conti con i dubbi legati alle condizioni di Skriniar e Dimarco. Entrambi hanno svolto anche ieri lavoro personalizzato e soltanto oggi si capirà se potranno essere convocati, ma difficilmente partirebbero dal primo minuto. Così in difesa dovrebbe scalare Darmian insieme ad Acerbi (in vantaggio su De Vrij) e Bastoni. Gli esterni a centrocampo saranno a destra Dumfries e a sinistra Gosens, in tre centrali di centrocampo Brozovic in regia con Barella e Calhanoglu ai lati e Mkhitaryan in panchina. Novità anche in attacco, dove Dzeko potrebbe essere preferito a Lukaku (il belga è a quota 49 gol in Serie A e può diventare il quarto giocatore a segnare almeno 50 reti sia in Premier League che in Italia dopo Zola, Dzeko e Cristiano Ronaldo) per far coppia con Lautaro Martinez.