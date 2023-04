Sollievo per Dybala, Mou spera di recuperarlo giovedì col Feyenoord: Abraham preoccupa

La trasferta in Olanda è costatacarissima alla Roma: oltre alla sconfitta, a preoccupare sono le condizioni di Dybala e Abraham. Per l’inglese è confermata la lussazione della spalla destra, ma al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero e se intraprendere una terapia conservativa o la via chirurgica. La sensazione, a meno di 24 ore dall’infortunio, è che oltre la gara con l’Udinese sia destinato a saltare almeno anche quella di ritorno con il Feyenoord. Un cauto ottimismo, invece, filtra intorno a Dybala, fermatosi per un fastidio all’adduttore destro. La speranza di Mourinho è che si sia fermato in tempo per riaverlo tra sette giorni all’Olimpico, escludendo dunque una lesione, ma solo domani se ne potrà sapere di più.