Solo domani la rivincita con Cento

di Filippo Mazzoni

Tutto rimandato di 48 ore. Alla fine ha vinto la logica e il rispetto per quelle persone che a causa del maltempo che imperversa su tutta la regione sono in questo momento in difficoltà.

Gara-due dei quarti di finale di serie A2 tra Cento e Fortitudo, inizialmente programmata ieri sera è stata rinviata a domani, sempre alla Milwaukee Dinelli Arena di Cento alle 20,30, con tutta la serie che viene di conseguenza posticipata di 2 giorni.

Le due società hanno trovato l’accordo per tornare in campo domani per gara-due spostarsi a Bologna domenica alle 18 al PalaDozza per gara-tre.

Restano da definire le eventuali date per gara-quattro nel caso sempre in Piazza Azzarita e per gara-cinque di nuovo alla Milwaukee Dinelli Arena.

L’accordo deve essere ancora validato dal settore agonistico Fip, ma vista la situazione di assoluta emergenza che ha colpito l’Emilia Romagna, sembra la soluzione più logica per completare la serie dei quarti.

Ieri è stata una giornata convulsa tra chiamate intercorse tra le due società e l’amministrazione locale di Cento per fare il punto della situazione. Vista la situazione dell’area metropolitana di Bologna, ma anche l’allerta dovuta alla piena del fiume Reno che passa da Cento, il sindaco centese Edoardo Accorsi, dopo l’incontro avvenuto ieri pomeriggio in Prefettura, ha deciso di rinviare la sfida.

Cento e Fortitudo si sono così successivamente accordate per giocare gara-due domani e spostare come detto le alte gare di 48 ore rispetto al programma inizialmente previsto.

Inerente a gara-due la Benedetto XIV ha comunicato che i biglietti acquistati in precedenza restano validi per il confronto di domani.

Alla fine come giusto che sia la logica del rinvio, del rispetto e della solidarietà ha prevalso su tutto. Una logica che aveva chiesto anche la Fossa dei Leoni, che ieri intorno all’ora di pranzo aveva diramato un comunicato, chiedendo con fermezza il rinvio della gara e comunicando che anche in caso di disputa della gara i tifosi biancoblù non avrebbero presenziato al match. Nel pomeriggio di ieri la parola fine l’ha come detto data il sindaco si Cento con un ordinanza che ha chiuso la questione. Domani si torna in campo per la seconda sfida della serie. Si parte dall’1-0 in favore di Cento e anche se in un momento in cui parlare di basket appare difficile, si tornerà a discutere di pick&roll, triple e rimbalzi.