Sono già cinquecento i tifosi rossoblù

A ieri erano poco meno di cinquecento i tifosi rossoblù che avevano acquistato un biglietto per la sfida di domani (calcio d’inizio alle 15) a Marassi. Per farlo c’è ancora tempo fino alle 19 di oggi. Intanto sotto la Lanterna il tifo blucerchiato freme per per una partita che, vista la situazione di classifica drammatica in cui versa la squadra di Stankovic, è considerata cruciale.

La Gradinata Sud ha chiamato a raccolta i tifosi dando loro appuntamento per questa sera alle 18,45 davanti all’hotel che ospita il raduno della squadra alla vigilia delle gare casalinghe. Una grande adunata che è una dimostrazione di attaccamento ai colori e insieme uno sprone nel contesto di una stagione particolarmente travagliata anche sul fronte societario.