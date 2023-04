Soriano ko, timori confermati: la sua stagione è già finita

I timori della vigilia, purtroppo, hanno trovato conferma: gli esami a cui è stato Roberto Soriano hanno evidenziato una "lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane", recita il comunicato ufficiale del Bologna. La distorsione accusata a Bergamo ha lasciato il segno eccome: il capitano rischia di aver chiuso la stagione. Il numero 21 dovrebbe tornare in gruppo il 24 maggio, ovvero a quattro giorni dalla penultima di campionato con il Napoli. Si aggiunga che Thiago Motta non fa sconti e che Dominguez, rimasto ai box per infortunio dello stesso tipo, ma un po’ meno grave, dopo il mese di stop è partito dalla panchina nelle ultime due gare ed ecco spiegato perché c’è il concreto rischio che la stagione di Soriano sia finita. Di più: il numero 21 è in scadenza di contratto al 30 giugno e potrebbe quindi aver terminato qui la sua storia in rossoblù, iniziata nel gennaio del 2019 con la rincorsa salvezza targata Mihajlovic. Momento difficile per il capitano, che ci ha rimesso un ginocchio, per di più in scadenza di contratto, a caccia di riconferma o nuove acquirenti.

Anche per questo la società ieri ha voluto tranquillizzarlo: le valutazioni sul suo futuro prescinderanno dall’infortunio. Insomma, la porta non è chiusa. Ma nessuna illusione: se ne parlerà tra un mese, una volta che la dirigenza avrà chiari i progetti di Joey Saputo, conoscerà le risposte definitive alla voce rinnovi di Dominguez e Orsolini potrà quindi pianificare il prossimo monte ingaggi. Il colloquio con Soriano è pure un segnale agli altri senatori del gruppo in scadenza, come Sansone, De Silvestri e Medel: un invito a continuare a dare tutto, perché l’ora delle scelte non è ancora arrivata. Il messaggio è arrivato forte e chiaro, se è vero che Roberto Soriano, ieri pomeriggio, è stato ospite con Musa Barrow allo store rossoblù dello stadio Dall’Ara, dove ha fatto il pieno d’affetto da parte dei tifosi presenti: segno che il capitano si sente parte integrante del progetto e continua a sperare che possa esserci anche un futuro a tinte rossoblù. Anche se è consapevole che, perché questo possa accadere, dovrà decurtarsi e di molto gli attuali 1,6 milioni netti. Motta su di lui ha dimostrato di contarci, come pure su Sansone. E allora non tutto è perduto, anche se la notizia dello stop proprio non ci voleva: per lui e per il Bologna, che con il Milan, complice anche la squalifica di Orsolini, dovrà reinventarsi la fascia destra d’attacco.

Marcello Giordano