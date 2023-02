Soriano più Orso: il Bologna tocca l’Europa

Gianmarco Marchini

Un urlo da togliere la voce, un sogno da togliere il sonno. L’urlo di Orsolini è l’urlo di tutti i tifosi del Bologna. Il sogno è quella parola impronunciabile, ma che adesso a Casteldebole faranno una gran fatica a tenere fuori dai cancelli: Europa. Va sorseggiata piano, godendo di ogni sillaba: Eu-ro-pa. Il gol al novantesimo del numero sette rossoblù regala un settimo posto che, sì, sarà pure provvisorio, ma che vale soprattutto un biglietto di uscita dal buco nero dell’anonimato, dal grigiore di anni all’insegna del "c’è chi sta peggio". In fondo, se a fine stagione sarà o meno Europa, si tratta di un ‘vizio’ di forma. Qui è la sostanza che ci interessa: e la sostanza dice che ora, dopo anni a festeggiare il trofeo della stabilità finanziaria (per carità, avercene..), il Bologna può tornare a guardare chi sta meglio, può concedersi di nuovo il lusso di ambire alle poltrone davanti. I posti in piedi lasciamogli finalmente agli altri.

Al netto di una Samp brutta e disperata, penultima non per caso, la vittoria di Marassi (la quarta di fila per 2-1) ha un peso enorme nell’economia della stagione perché è all’insegna di una doppia reazione: la reazione dopo la sconfitta di una settimana fa con il Monza e la reazione a quei tre minuti da panico che ieri avrebbero potuto ribaltare la partita in negativo. Dal rigore realizzato da Sabiri al 23’ della ripresa al rigore (ingiustamente concesso da Irrati) parato da Skorupski al 26’ sempre al marocchino: ecco, lì nel mezzo c’è tutta la rivoluzione di Thiago, la sua capacità di dare consapevolezza e certezze a un gruppo giovane e confuso. Certo la doppia paratona del polacco (si immola sulla respinta) cambia tutta la narrativa di questa partita, ma nel pallone i dettagli contano e raccontano tanto. Skorupski para quel secondo rigore per la stessa ragione per cui Soriano ritrova il gol (bellissimo) dopo un anno e undici mesi, e la stessa per cui all’ultimo tiro Orsolini riesce a piazzarla all’incrocio: e la ragione è che questa squadra ora crede fortemente in se stessa.

Una consapevolezza figlia di una grande maturità a cui il gruppo è arrivato grazie a Thiago Motta, il protagonista assoluto. Più dell’Orso special edition 2023 (sesto gol, quarto nelle ultime sette gare) e anche più della stella Arnautovic, di cui incredibilmente quasi rischiamo di dimenticarci l’esistenza. Ed è proprio questo paradosso che dipinge il capolavoro. Perché se è vero che altri campioni come Marko in rosa non ce ne sono, è altrettanto vero che Thiago ha creato un coro capace di prescindere dal solista. Ha esaltato il collettivo: si vede nei Dominguez e nei Ferguson che corrono senza sosta, negli Schouten e nei Moro che costruiscono calcio in verticale, negli assist di un Barrow più vivo, nelle discese dei Posch e ora persino dei Cambiaso che a gennaio qualsiasi tifoso rossoblù avrebbe accompagnato in auto a Torino. E pensare che, un girone fa, con la Samp arrivava un modestissimo 1-1 e Thiago veniva accompagnato fuori dai fischi del Dall’Ara. Domenica il Dall’Ara aspetta l’Inter per una partita durissima: ma la strada per l’Europa è lastricata di mattonelle così. Camminarci già sopra è un mezzo capolavoro.