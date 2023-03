Sorrisi sull’asse greco, Lyko: "Me lo sentivo"

Spera in Barrow e aspetta Arnautovic. Ma a Salerno il Thiago Motta trova i due protagonisti che non ti aspetti, Georgios Kyriakopoulos e Charalampos Lykogiannis, proseguendo nell’opera di valorizzazione della rosa: Bologna in salsa greca. Due assist per l’ex Sassuolo, il secondo per il 2-2 del connazionale, entrato al posto dell’infortunato Cambiaso. Piacciono a Motta i giocatori capaci di farsi trovare pronti e questo era il consiglio che aveva dato ad Arnautovic alla vigilia della sfida con la Salernitana. A coglierlo è Lykogiannis, che parte proprio da qui: "Nelle ultime quattro gare non avevo mai giocato e non è facile. Ma devo farmi trovare pronto e mi sono fatto trovare pronto per dare un contributo alla squadra". Missione compiuta. Salva il Bologna, Lykogiannis, che dimostra anche proprietà profetiche: "Gli avevo detto che avrebbe fatto un assist, me lo sentivo. Ne ha fatti due e sono contento sia per lui che per il mio gol". Contento anche per un Bologna che non molla mai, Lykogiannis: "Abbiamo preparato molto bene la partita e dimostrato che, nonostante ci siamo trovati due volte in svantaggio, potevamo vincerla. Un punto importante per noi, ora c’è la sosta e dobbiamo continuare a lavorare". E’ più forte anche delle ingiustizie, il Bologna. Perché il corner da cui nasce il primo svantaggio è inesistente e ci starebbe pure un rigore su Ferguson: "Abbiamo carattere".

Peccato non basti. E non bastano neppure i due assist di Kyriakopoulos per ribaltare la Salernitana. Ma bastano per dire che a gennaio il rinforzo è stato quello giusto: "Sono contento, a Bologna mi trovo molto bene e mi trovo bene in questo contesto, dove posso interpretare più ruoli", racconta Kyriakopoulos. Si sta prendendo il Bologna e la fiducia di Motta, aspettando di capire se questo gli varrà il riscatto estivo dal prestito, al costo di 3 milioni. Intanto Kyriakopoulos prova a metterci del proprio: "Lyko mi aveva detto che avrei fatto un assist e sono felice di averne fatto uno anche per lui". L’amaro in bocca, però, per risultato e andamento c’è tutto e l’ex Sassuolo non lo nasconde: "Volevamo vincere, lo avremmo meritato. Ma guardiamo avanti".

A dare forza e coraggio sono prestazione e reazione a ingiustizie ed episodi: "Oggi abbiamo dimostrato carattere contro una squadra che gioca bene. Siamo riusciti a recuperare due volte lo svantaggio prendendo un buon punto per il proseguimento del campionato".

Marcello Giordano