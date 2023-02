Sorriso Ramondino: ha tutti a dispozione

Tortona ieri ha preferito non allenarsi rimandando a questa mattina la possibilità di mettere a punto le ultime cose prima della gara con la Virtus. Il confronto più vicino tra le due squadre riguarda la gara di andata con i piemontesi che si imposero con il risultato di 89-81 nonostante i 24 punti messi a segno da Belinelli. In quella gara l’esterno statunitense Jp Macura fu una vera spina nel fianco dei bianconero e oggi pomeriggio la difesa bolognese sarà chiamata a fare un lavoro importante su di lui. Un altro aspetto importante su cui la V nera non potrà concedersi troppe distazioni riguarda i rimbalzi con il centro Tayler Cain che ne conquista 6 partita. La formazione allenata da Marco Ramondino si presenta al gran completo a questo appuntamento e con la freschezza di chi non gioca le coppa europee.