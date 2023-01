Sorrisone Corticella, delusione Mezzolara

BOLOGNA

Vittoria interna per il Corticella di Alessandro Miramari che, al ‘Biavati’, trova finalmente un successo che gli permette di allontanarsi dalle zone calde della classifica. Già al 7’ i padroni di casa si rendono pericolosi con un calcio di punizione dello specialista Menarini che si spegne a lato. Il Corticella continua a premere forte alla ricerca del vantaggio e, al 17’, una conclusione di Oubakent su assist di Leonardi manca di un soffio lo specchio della porta. La pressione locale si fa estenuante e, al 21’, una conclusione da fuori di Menarini beffa Luci e si insacca in rete. L’Aglianese inizia a premere e, al 32’, su un velenosissimo cross dalla sinistra della formazione toscana si rivela determinante un intervento difensivo di Cudini. La pressione degli ospiti si fa estenuante e, al 41’, l’Aglianese trova il pari: sugli sviluppi di una mischia in area generata da una palla inattiva, Mattiolo fulmina Bruzzi con un velenoso sinistro all’angolino.

Ad inizio ripresa autentico miracolo di Bruzzi per impedire ad una conclusione di Mariani di gonfiare la rete. Al 24’, sul fronte opposto, lo specialista Menarini mette in mezzo un perfetto calcio di punizione, ma Campagna manca di un soffio l’impatto decisivo con la sfera. Passano otto minuti ed i padroni di casa trovano il gol del vantaggio che deciderà l’incontro: su un calcio di punizione del solito Menarini, Cudini si libera bene della marcatura e, con un’imperiosa incornata, batte il portiere avversario fissando il risultato sul 2-1. A cinque dalla fine si genera una mischia in mezzo al campo e Larhrib ha la peggio venendo espulso dal direttore di gara. A cinque dalla fine, l’Aglianese ha un’occasionissima per pareggiare, ma Rirval, approfittando di un’uscita imperfetta di Bruzzi, non inquadra lo specchio. In pieno recupero, l’Aglianese continua ad attaccare a spron battuto, ma la retroguardia locale resiste bene fino al triplice fischio.

Nicola Baldini