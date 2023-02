Sosa altalenante, ma resta al centro

Se l’attacco resta in emergenza, quanto meno Thiago Motta può ritrovare un assetto difensivo più simile alla normalità.

Soumaoro è in dubbio, più fuori che dentro, ma a Genova, scontata la squalifica, rientrerà Lucumì. Motta potrà ritrovare la coppia di centrali con cui ha vinto a Firenze, con Sosa che dovrebbe viaggiare verso la terza maglia da titolare consecutiva.

Una buona, a Firenze, e una no, con il Monza, protagonista in negativo su Petagna nell’azione della rete di Donati. Ha commesso diversi errori, Sosa, quando ha avuto la maglia da titolare: a Torino con la Juventus, a Roma con la Lazio e con il Monza.

In tutte queste occasioni, però, come pure a Milano con l’Inter, non era in coppia con il colombiano, ma al suo posto. E chissà che con il rientro dell’uomo deputato a guidare il reparto, anche l’uruguaiano non torni su standard di rendimento più elevati.

m. g.