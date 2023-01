Sottil ha un solo dubbio: Deulofeu E confida su Udogie e Success

di Giacomo Guizzardi

Deulofeu sì o Deulofeu no? È questo il dubbio principale che alberga nella mente di Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, a poche ora dalla gara interna contro il Bologna. Lo spagnolo ex Milan e Watford è recuperato, e ieri l’allenatore bianconero si è così espresso sul talento offensivo: "Ha fatto una settimana dentro al gruppo, dovremo valutare oggi (ieri, ndr) coi miei collaboratori il da farsi".

Nel caso in cui il dieci dei friulani dovesse essere della gara dall’inizio, la maglia da centravanti se la giocano Beto e Success. Udinese a secco di vittorie – la squadra non vince dal 3 ottobre – ma Sottil non è preoccupato.

"Dobbiamo restare calmi e lucidi perché siamo ancora ottavi. Oggi dovremo entrare in campo con cattiveria e agonismo, e sfoderare una prestazione da Udinese. Ma allo stesso tempo giocare una partita ragionata, con ordine tattico e ludicità".

Due gli aspetti sui quali batterà l’ex tecnico dell’Ascoli che questo pomeriggio, eccezion fatta per l’ex Bologna Adam Masina, avrà tutti a disposizione. Con Jajalo e Nuytinck che hanno lasciato la squadra nei giorni scorsi, difesa e centrocampo perdono tasselli di ripiego: a guidare la retroguardia ci sarà Bijol, mentre a gestire le operazioni in mezzo al campo ecco Walace, con Lovric e Makengo (finito nel mirino del Torino, ma per meno di 10-15 milioni il francese non si muove) ai suoi lati.

Con Udogie, a sinistra ("Lui e Success stanno meglio"), e Pereyra adattato nel ruolo di esterno destro l’Udinese è squadra che sa mettere in difficoltà un Bologna che si presenterà questo pomeriggio senza corazzieri, puntando su velocità e scambi nello stretto.

"Le loro assenze? Non dovranno essere un alibi per noi – spiega Sottil – sono una squadra ben organizzata con esterni veloci e pungenti".

Chiusura su Samardzic: "Sa la stima nei suoi confronti. Mi aspetto molto".