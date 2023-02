Soumaoro accelera il lavoro Vuole riprendersi il posto

Ritrovata la mediana titolare a Genova, contro la Sampdoria, con Thiago Motta che ha restituito Ferguson al ruolo di centrocampista, in vista del big match casalingo di domenica alle 12.30 con l’Inter il tecnico conta di ritrovare pure la difesa titolare. Oggi, Adama Soumaoro punta al rientro in gruppo: il francese scalpita. E’ diventato uno dei fedelissimi di Thiago Motta, il centrale, che a fronte dell’infortunio alla coscia accusato nella settimana che portava alla Fiorentina, sarebbe stato pronto a giocare sul dolore nel derby dell’appennino e in quelle successive con Monza e Samp. Motta e lo staff medico rossoblù, data l’emergenza, hanno preferito fermarlo per evitare guai peggiori e una lesione che potesse escluderlo dai giochi a lungo.

Ma ora la coscia è guarita e Soumaoro oggi dovrebbe tornare in gruppo. Di più, lavora sul campo già da una settimana e a quanto filtra da Casteldebole trentenne di Fontenay-aux-Roses non solo è pronto ad allenarsi con i compagni, ma si candida al ritorno in campo. Con l’Inter potrebbe ritrovare il posto al centro della difesa al fianco di Lucumì.

Posch ha scampato il pericolo dell’infortunio e si allena regolarmente da lunedì, dopo la botta all’anca che lo ha costretto al cambio con la Samp. Ergo, Motta ritrova la possibilità di scegliere in difesa, dove uno tra Cambiaso (favorito per la maglia da titolare), Kyriakopoulos e Lykogiannis completerà la difesa.

Tornano i titolari: dietro e in mezzo. L’emergenza si protrae solo in attacco, date le assenze di Arnautovic e Zirkzee, con Barrow e Sansone a giocarsi la maglia da attaccante centrale, con a sostegno Soriano e Orsolini. L’emergenza non è finita, ma allenta la morsa: un’altra buona notizia, per il Bologna che vola.

Marcello Giordano