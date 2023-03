Soumaoro, che chiusura. Musa poco ispirato

Skorupski 6. Fulminato dal colpo di testa ravvicinato di Pirola: ma lì non ha colpe. Bravo, qualche minuto dopo, a non farsi beffare dallo scavetto (malriuscito) di Mazzocchi. Tradito dalla deviazione di Schouten quando Dia firma il 2-1.

Posch 6. Dalla sua parte non arrivano mai pericoli. Anche qualche apprezzabile sortita offensiva.

Soumaoro 6. Duella con Dia e, dettaglio non trascurabile, non gli concede il corner da cui scaturisce l’1-0 di Pirola. Nella ripresa fa un salvataggio miracoloso su Dia.

Lucumì 5,5. La dormita sul gol di Pirola è una leggerezza grave, perché il difensore granata non sale in cielo. Poi un po’ di sofferenza nella ripresa e qualche buona chiusura.

Cambiaso sv. Mette il piede nel gol dell’1-1 di Ferguson, ma subito dopo deve arrendersi a un guaio agli addominali che lo costringe ad uscire. Peccato, perché sembrava molto sul pezzo.

Ferguson 7. Bravissimo a mettere il testone sul cross al bacio di Kyriakopoulos realizzando il suo quarto gol in campionato. Altro inserimento geniale al 41’ quando Bradaric lo sbilancia a due passi da Ochoa ma chissà perché Pairetto fa scena muta.

Schouten 6,5. L’olandese sfodera un primo tempo praticamente perfetto: è su tutti i palloni, non ne sbaglia uno e fa perfino il difensore aggiunto. Arretra troppo però dopo l’intervallo.

Moro 6. Se il giudizio dovesse dipendere solo dalla capacità di cambiare passo e di inserirsi in tutte le azioni più pericolose dei rossoblù sarebbe da sette. Peccato che per due volte (21’ e 37’) abbia sul destro la palla per segnare e sciupi tutto. Errori che pesano, ma la pagnotta la porta a casa.

Aebischer 5. Vabbè essere un po’ grigi, ma qui siamo ben oltre le cinquanta sfumature.

Barrow 5,5. Primo tempo da centravanti funzionale, nel senso che macina chilometri su chilometri aprendo spazi per i compagni. Un attaccante però dovrebbe anche inquadrare la porta: e qui non ci siamo. E’ diventato un centravanti operaio, ma non sempre la classe operaia può andare in paradiso.

Kyriakopoulos 6,5. L’assist per l’inzuccata di Ferguson è un cioccolatino. Perfetto anche il corner con cui trova la testa di Lykogiannis. Due assist e tanta sostanza.

Lykogiannis 6,5. Il gol del 2-2 è tanta roba. Ma c’è anche altro dentro la sua prestazione da subentrante. Arnautovic sv. Sedici minuti di poco o nulla, più il decisivo infortunio che lo costringe alla resa. Iellatissimo. Orsolini 5,5. Quando entra vuole strafare e, non riuscendoci, s’innervosisce un po’. Sansone sv. Ha più gamba di Arnautovic ma nel finale la palla non gli arriva mai.

Motta 6. Conferma di aver dato un’identità alla squadra, ma per correre verso il settimo posto serve più incisività in zona gol.

Voto squadra: 6

Massimo Vitali