Soumaoro contiene Beto, Sansone si sacrifica

Bardi 6,5. Si tuffa a volo d’angelo prima dell’intervallo per intercettare la punizione di Samardzic. Pasticcia un po’ nel finale quando esce su Beto e si porta il pallone oltre la linea della propria area rischiando grosso. Titolare a sopresa, trasmette sicurezza al reparto.

Posch 7. A segnare ci ha preso gusto: quinto gol in campionato, scusate se è poco. Poi ne nega uno a Zeegelaar respingendo il colpo di testa del difensore dell’Udinese sulla linea di porta.

Soumaoro 6,5. Soffre un po’ la fisicità di Beto, ma alla fine non fa correre grandi rischi a Bardi.

Lucumì 6,5. Vale il discorso fatto per Soumaoro: Beto è un cliente scomodo e per stenderlo, prima dell’intervallo, si prende l’ammonizione. Poi zero sbavature.

Kyriakopoulos 6,5. Attento nelle chiusure e decisivo nell’azione che porta al 3-0. Un’altra delle certezze made in Thiago.

Ferguson 6,5. Non fa giocate decisive, ma va a contrasto con tutti quelli in maglia gialla. Forse entra in tackle perfino nello spogliatoio.

Schouten 6,5. E’ il metronomo di una squadra che gioca a memoria. Geniale l’apertura per Kyriakopoulos nell’azione del 3-0.

Moro 7,5. Il gol conta, non solo perché è il suo primo in serie A ma perché è quello che di fatto chiude la partita. Ma contano anche le aperture illuminate, il pressing continuo, il ricamo d’autore con cui serve su un vassoio d’argento a Barrow il pallone del 3-0. Migliore in campo.

Aebischer 6. Nessuno se ne accorge, ma probabilmente canta anche lui nel coro. Certo, con qualche stecca.

Sansone 6,5. La qualità sacrificata sull’altare del sacrificio produce una partita con un solo tiro in porta. Ma finisce coi crampi, osannato dai compagni.

Barrow 7,5. Mette il piede nei gol di Posch e Moro, servendo ai compagni i due palloni tramutati in oro puro. Poi rompe un digiuno che durava da ottobre col destro a giro che una volta era il suo marchio di fabbrica. Un altro dei ‘recuperati’ da Motta.

Dominguez 6,5. Ingresso con la ‘garra’ giusta. Sfiora perfino il gol. Da mostrare a chi tende a demoralizzarsi in panchina.

Soriano 6. Entra a partita finita, ha una palla ghiotta ma non trova la porta: poteva fare meglio.

Orsolini 6. Lo tradisce la voglia di strafare, come quel tiro subito tentato da trenta metri. Forse non si aspettava la panchina.

Medel 6. La partita è già ai titoli di coda ma lui prova a metterci un po’ di sale.

De Silvestri 6. Torna a calcare il campo, da cui mancava dal 16 ottobre.

Motta 7,5. Un genio. Così bravo a dare un’impronta alla squadra che il suo Bologna gioca a memoria rendendo apparentemente facile quello che facile in serie A non è mai. Perché Aebischer e non Orsolini? Obiezione che ci sta, ma a questi numeri parliamo di niente.

Voto squadra: 7

Massimo Vitali