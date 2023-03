Soumaoro da conferma, oggi si decide per Orso

Squadra che convince, pur senza vincere, non si cambia: o almeno si cambia il meno possibile. Quali saranno le scelte di Motta per la trasferta di sabato a Salerno lo si capirà solo oggi, dopo le prime prove di undici titolare a porte chiuse. La buona notizia è che che anche chi era segnalato un po’ sulle gambe, come gli spremutissimi Lucumì, Posch e Ferguson, ieri si sono regolarmente allenati e dunque appaiono arruolabili per l’Arechi.

La cattiva notizia è invece che Orsolini nemmeno ieri si è visto sul campo, a differenza di Dominguez, che il campo lo ha calcato ma solo per fare qualche allungo col ginocchio ben fasciato. Per Orsolini il giorno della verità è oggi: se l’infiammazione al retto addominale continuerà a non dargli tregua difficilmente a Salerno sarà della partita.

Dal momento che Thiago ha tratto comunque ottime indicazioni dalla gara con la Lazio nelle scelte anti Salernitana il tecnico non si discosterà molto da quel canovaccio. Davanti a Skorupski Posch e Cambiaso dovrebbero presidiare le corsie esterne, mentre si va verso la riconferma della coppia centrale formata da Soumaoro e Lucumì. A centrocampo corrono verso la riconferma Schouten, Ferguson (entrato in diffida) e Moro, con Medel outsider.

In attacco Barrow è favorito su Arnautovic e Zirkzee (al netto dell’infortunio di quest’ultimo) per la maglia di centravanti, Aebischer appare come la soluzione più logica a destra, mentre Soriano e Kyriakopoulos (occhio al terzo incomodo Sansone) si giocano il posto a sinistra.

m. v.