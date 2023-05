Soumaoro insuperabile, Schouten che regìa

Skorupski 8 Nel primo tempo il doppio miracolo su Fagioli è il presagio di una notte da fenomeno. Parare il rigore al connazionale Milik completa la sua prestazione monumentale. Sull’1-1 però non può nulla.

Posch 5,5 Soffre le incursioni di Chiesa e Kostic, ma riesce sempre a metterci una pezza. Al 10 st si fionda in avanti e fa ammonire Rabiot. Ma è lui che sbaglia due volte sul gol dell’1-1 di Milik.

Soumaoro 7 Milik lo punta senza tregua, ma lui non sbaglia un colpo. Di testa è un baluardo quasi insuperabile.

Lucumì 6 Peccato, perché il fallo da rigore su Milik che l’occhio del Var pesca sulla linea dell’area di rigore è l’unica macchia di una partita in cui anche il colombiano porta il suo mattoncino alla causa.

Kyriakopoulos 5,5 Un po’ di sofferenza difensiva e un’ammonizione ingenua che gli costerà la squalifica.

Moro 6,5 Recuperi importanti nel cuore del campo, ma al 29’ purtroppo anche la palla che regala a Chiesa, da cui nasce l’incursione di Milik e il penalty che il polacco spara su Skorupski. Prima e dopo solo tanta efficacia. E la capacità di essere dappertutto.

Schouten 7 Quando la Juve affonda con la forza e la qualità dei suoi centrocampisti l’olandese è l’ultima diga che regge. Intelligenza sopraffina nel sapersi mettere sulle traiettorie di passaggio altrui. E il solito fosforo in fase di ripartenza.

Dominguez 6 Attacca la mattonella di sinistra in un ruolo che non è consueto. In realtà Motta gli assegna soprattutto compiti di interditore. Risultato: tanta attenzione, un po’ di sofferenza, pochi acuti ma la concretezza che serve.

Orsolini 7 Dopo sei minuti capisci perché a destra deve giocare lui e non Aebischer. L’1-0 è tutto suo: recupera palla, si fa stendere da Danilo e con sicurezza va sul dischetto firmando il suo nono gol stagionale, suo record personale. Vivo fino alla fine.

Barrow 6 Quando i compagni recuperano palla dovrebbe tenere alta la squadra e non lo fa con la continuità che vorrebbe Thiago. Nel primo tempo si mangia un contropiede, ma al 46’ si mostra vivo impegnando con un destro velenoso Szczesny.

Ferguson 6 Si incolla a Locatelli e riesce a neutralizzarne la verve. Non è poco in una serata in cui conta anche saper soffrire: per uno scozzese quasi un invito a nozze.

Cambiaso 6 Si fa infilare una volta da Cuadrado, sfiora il 2-1 al 46’ st.

Zirkzee 6 Entra e impegna Szczesny con un tiro insidioso.

Medel 6 L’equilibrio finale che serviva.

Aebischer 6 Slalom da attaccante e palla fuori di un soffio.

De Silvestri sv

Allenatore Motta 7 La partita nel primo tempo la fa la Juve, ma lui disegna un Bologna che chiude le linee di passaggio ai bianconeri. Orsolini e non Aebischer: saggio averlo capito. Dopo un’ora osa il 4-2-3-1 e la squadra ci prova fino all’ultimo. Coraggioso.

Voto squadra 7

Massimo Vitali