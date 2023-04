Soumaoro ritrovato Che impatto Kyria

C’era una volta Posch: "chi?". Ed è forse il caso più eclatante della rivoluzione rossoblù. Da sconosciuto a volto cardine del Bologna e bomber aggiunto (5 reti), perché nessun difensore in tutta Europa ha segnato quanto lui (e Carlos Augusto del Monza che però fa il quinto di centrocampo): 5 reti. Dettaglio, era un centrale, a reinventarlo terzino ci ha pensato Motta e ora il Bologna ha per la mani un piccolo tesoro: l’obbligo di riscatto scatterà tra 2 presenze, a patto che il Bologna termini settimo. Ma Sartori si è riservato anche un diritto di riscatto aperto, fissato a 5,5 milioni con l’Hoffenheim. Altro affare è Lucumì, che guida la difesa e si è preso la fascia la capitano. Si è ripreso il Bologna, invece, Adama Soumaoro, dopo la sciagurata espulsione di Roma con la Lazio alla prima giornata. Complice l’infortunio a Bonifazi e lo spostamento di Posch, e tanta solidità si è ripreso il posto. E se lo è ripreso pure Cambiaso a sinistra, dopo un girone di andata in affanno. La concorrenza ha fatto bene all’ex Genoa, perché Kyriakopoulos non sbaglia un colpo: due assist da esterno di attacco a Salerno, una gara solidissima da terzino con l’Udinese. Fuori Medel che, però, con De Silvestri e Bonifazi, è comunque sempre tra i primi a festeggiare i compagni, segno che la nuova mentalità ha fatto breccia nel gruppo.