Soumaoro sale in cattedra, Barrow pericoloso

Skorupski 7 Qualche brivido al pronti via su un paio di retropassaggi scriteriati dei compagni, ma anche due paratissime al 35’, prima su Luis Alberto e poi sul tap-in di Felipe Anderson. Ripresa di ordinaria amministrazione. Trasmette sicurezza.

Posch 6 Zaccagni è un pessimo cliente e il nazionale austriaco lo soffre un po’ oltre il dovuto. Nel primo tempo da corner ha sulla testa il quinto gol in stagione, ma sbaglia la mira. Tignoso fino al 93’.

Soumaoro 7 Nel primo tempo non corre grandi rischi, ma resta un po’ nell’ombra. Nella ripresa invece sale in cattedra e non sbaglia un colpo. Avergli preferito Sosa è abbastanza incomprensibile.

Lucumì 7 Si conferma regista difensivo di carisma, stavolta addirittura con i galloni da capitano. Dirige bene il traffico davanti a Skorupksi e non è colpa sua se in un paio di circostanze prima dell’intervallo la Lazio ne smarca due davanti alla porta. Serranda abbassata fino all’ultimo.

Cambiaso 6 L’amnesia iniziale su Pedro che al 15’ spreca il potenziale vantaggio biancoceleste è l’unica macchia in una prestazione di sostanza. Conferma di essere in crescita.

Ferguson 6,5 E’ il ‘tuttocampista’ che manda in tilt la fase difensiva della Lazio, presentandosi sempre laddove Sarri non se lo aspetta. E’ al posto giusto anche al 28’ quando di esta timbra la traversa: da lì però poteva fare meglio.

Schouten 7 Nel primo tempo Motta lo richiama ai suoi compiti di acceleratore della manovra. Quando obbedisce ai desiderata del tecnico diventa l’equilibratore di un reparto che gira alla grande.

Moro 6,5 Piede educato e apprezzabile dinamismo, smista un paio di filtranti al bacio. Qualche imprecisione, ma si fa sentire.

Aebischer 5,5 Lo svizzero ripescato dal dimenticatoio svolge il famoso lavoro oscuro. Impossibile chiedergli i lampi di Orsolini, ma un po’ di intraprendenza in più non guasterebbe. Tatticamente è una pedina utile. A inizio ripresa perde un pallone sanguinoso e dopo cala molto. Barrow 6,5 Centravanti funzionale che detta i tempi delle risalite dei compagni. Nel primo tempo calcia verso Provedel un pallone insidioso, nella ripresa sfiora il gran colpo da lontano. In crescita.

Kyriakopoulos 7 Il suo piede sinistro è una spina nel fianco per Lazzari, che nel primo tempo ci capisce poco. Il pallone che scodella al 28’ per la testa di Ferguson è un condensato di precisione e tecnica. Sfiora il gol a inizio ripresa col solito piede fatato.

Zirkzee 5 Entra male, non combina nulla.

Medel 6 Garra preziosa.

Pyyhtia 6 Diligente, un po’ anonimo.

Soriano sv Due colpi di gas nel finale.

Allenatore Motta 7. Arna o non Arna, torna stratega illuminato e azzecca il piano partita. Meglio Zirkzee di Arnautovic? Questo no.

Voto squadra 7

Arbitro Maresca 6,5. Preciso ed energico quanto basta.

Massimo Vitali