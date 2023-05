Soumaoro, verdetto vicino: c’è il rischio di un anno di stop

L’attesa e l’apprensione, relativamente alle condizioni di Adama Soumaoro, sono destinate a proseguire per poche ore. Tra oggi e domani, terminati gli ultimi accertamenti e visite specialistiche, il Bologna renderà note le condizioni del centrale difensivo. Le sensazioni sono pessime e potrebbero incidere sulle prossime strategie di mercato. Il rischio che Soumaoro, vittima di una distorsione al ginocchio destro a Empoli, debba finire sotto i ferri per la ricostruzione del tendine rotuleo dell’articolazione sono alte. Se così sarà, il francese dovrà osservare tra i 9 e i 12 mesi di stop.

Il tutto proprio mentre stava trattando il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2024, con prolungamento fino al 2026. Nel caso, la dirigenza dovrà valutare l’acquisto di un nuovo centrale in estate, a prescindere dal futuro di Bonifazi, giocatore sotto esame: l’investimento non era previsto, dal momento che si trattava il rinnovo. E dalle condizioni di Soumaoro dipendono anche le chance di prolungamento.

