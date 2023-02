Spareggio salvezza, la President alle 15 all’attacco di Arenzano

Fondamentale trasferta ligure per la President che alle 15 affronta l’Arenzano in vero spareggio salvezza. Reduce dalla bella vittoria di sabato contro il Lavagna, la formazione di Marco Risso scende in vasca nella seconda di ritorno per uno scontro diretto. Formazione rimaneggiata per la President che sarà costretta a fare a meno di 3 pezzi da novanta del proprio roster, dovendo rinunciare a Cecconi, Moscardino e Marciano, per uno scontro diretto che vale tanto in chiave salvezza diretta. La vittoria contro il Lavagna ha confermato la crescita di un gruppo giovanissimo e che si conferma di grande prospettiva.

Le altre gare: Brescia-Sori, Chiavari-Imperia, Lavagna-Camogli, Torino-Milano, Como-Padova.

La classifica: Camogli 36, Torino 30, Sori 24, Como e Brescia 22, Lavagna 21, Chiavari 16, President 14, Arenzano 12, Milano 9, Padova 6, Imperia 1.

f. m.