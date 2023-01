Speranza Medel: altri esami per capire l’entità dell’infortunio

I primi esami hanno scongiurato lesioni, ma non bastano per cantar vittoria: Gary Medel, uscito appena 20’ dopo essere subentrato con la Lazio in Coppa Italia, a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, sarà sottoposto a ulteriori approfondimenti oggi. Il Bologna ha fatto filtrare cauto ottimismo sulle condizioni del cileno, ma la verità è che i primi riscontri non hanno dato certezza sulla presenza o meno di lesioni muscolari, motivo per cui gli esami saranno ripetuti in giornata. In assenza di lesioni, il ’pitbul’ potrebbe essere convocabile per la sfida di lunedì con la Cremonese, in caso contrario, l’emergenza si allargherebbe, con Schouten, Ferguson, Dominguez e Moro unici disponibili per il reparto. In caso di lesione, invece, Medel difficilmente se la caverebbe con meno di due settimane di stop.

m. g.