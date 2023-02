Da domani testa alla Samp. Con la speranza, fondata, di recuperare alla causa Sansone e magari di riconsegnare a Motta anche l’altro convalescente Soumaoro. Entrambe, però, sono situazioni in divenire. Quando la squadra si ritroverà domani a Casteldebole gli osservati speciali saranno punta e difensore centrale. Con Zirkzee al palo e Arnautovic squalificato sarebbe oro colato recuperare Sansone, che s’infortunò il 15 gennaio a Udine: missione possibile. Da monitorare anche Soumaoro, che si è fermato una settimana fa per un guaio muscolare. Motta non dispera di avere anche lui a Marassi.

m.v.