Speranze Real per Pajola e Ojeleye

Per la gara di venerdì contro il Real Madrid lo staff medico della Virtus sta facendo gli straordinari per provare a recuperare Semi Ojeleye e Alessandro Pajola. Poter utilizzare anche solo per qualche minuto i due giocatori per Scariolo sarebbe una bella boccata d’ossigeno, anche perché le rotazioni iniziano ad essere davvero ristrette ora che anche Milos Teodosic dovrà stare fermo per un paio di settimane. Il fuoriclasse serbo utilizzerà questo tempo per risolvere una serie di acciacchi che si stava trascinando da un po’ di tempo, a partire dal "solito" problema ad una anca che periodicamente si ripresenta.

Sebbene i playoff di Eurolega siano praticamente irraggiungibili, chiudere nel migliore dei modi la regular season sarebbe un segnale importante che dimostrerebbe all’Eca quando la Virtus ci tenga a partecipare alla massima competizione continentale e abbia intenzione di onorare l’impegno fino alla fine. In campionato la V nera, invece, tornerà in campo domenica ospitando Pesaro.