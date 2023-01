Spettacolo e memoria: ecco il Mediterranean Bowl I Carpanelli Warriors sfidano i Carmel Dogs di Israele

L’appuntamento è per le 21 di sabato prossimo, al centro sportivo Bernardi. La seconda squadra dei Carpanelli Warriors affronterà, in un clima tanto amichevole quanto internazionale, i Carmel Dogs dell’Università di Ariel (Israele). Una gara che andrà sotto il nome di ’Mediterranean Bowl 2023’.

L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione di alcuni rappresentanti dell’Università di Bologna in contatto con il professor Jay Robert Hoffman, direttore dello Sviluppo Internazionale del Dipartimento di Terapia Fisica Scienza e Salute dell’Ariel University.

Hoffman, un passato da professionista nella Nfl a metà degli anni Ottanta (New York Jets, Philadelpphia Eagles e Tampa Bay Bandits) è divenuto nel frattempo anche un tecnico, che ricopre il ruolo di head coach anche della Nazionale di Israele.

I Carmel Dogs militano nel campionato israeliano di Prima Divisione e la loro presenza coincide di fatto con la ricorrenza internaziona del Giorno della Memoria.

I Warriors scenderanno in campo con la seconda formazione, quella in costruzione per prendere parte al campionato italiano di Terza Divisione (Cif9) insieme con i Braves Bologna.

E la squadra che prenderà parte a questo campionato sarà proprio griffata Braves.

Per questa occasione il ruolo di head coach sarà ricoperto da Vincent Argondizzo, mentre il defensive coordinator sarà Klide Biavati. E sarà proprio Biavati, poi, in vista del campionato, ad assumere l’incarico di capo allenatore.