Spettacolo, emozioni e solidarietà all’ippodromo Arcoveggio Everything Bi ed Estasi Di No firmano i Gran Premi più attesi

Giornata di sport, solidarietà e intrattenimento, all’Arcoveggio, incentrata sul Gran Premio Italia. Il Gran Premio Italia Maschi (nella foto) ha visto emergere, dopo un grintoso percorso esterno, l’allievo di Alessandro Gocciadoro Everything Bi, preminente alla media di 1.15.7 nei confronti dell’estremo outsider della contesa Espada e di Eraldo Jet. Alla settima corsa sono scese in campo le femmine in un’Italia Filly che sulla carta pareva palcoscenico ideale per premiare le ambizioni di primato di Elettra D’Esi ed El Alamein, ma che invece sul finale ha premiato la beniamina locale Estasi Di No. La vincitrice ha preceduto Euphoria Bi ed Emily Lp.

Da segnalare anche la vittoria alla sesta corsa, in 1.13.1 di Dakovo Mail e Alessandro Gocciadoro, prestigioso confronto riservato a cadetti abituali frequentatori di contesti classici. Un cenno al memorial Mario Rivara vinto da Bambin e Andrea Farolfi per il training di Mauro Baroncini su Synergy e Generaal Bianco. Presentato anche il Gentlemen 4 Life 2023, torneo di beneficenza che ha preso il via a marzo e terminerà a dicembre e destinerà il ricavato all’Associazione Piccoli Grandi Cuori, l’importante realtà che opera al Policlinico Sant’Orsola.