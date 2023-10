Spettacolo StraBologna. Una giornata di festa tra famiglie e bambini

di Alice Pavarotti

BOLOGNA

Un insieme di maglie rossoblù ha riempito le vie del centro storico in occasione di questa edizione autunnale della StraBologna che ha riscosso un enorme successo, in 22mila hanno partecipato alla corsa.

"Una bellissima giornata di festa, un’occasione per vedere tante famiglie e bambini che a piedi o di corsa si godono questa parte bellissima della città", commenta il sindaco Matteo Lepore.

Tantissimi hanno partecipato con i propri figli e anche con i propri amici a quattro zampe, grazie al pacchetto incluso nella StraBologna Cani. Inoltre c’erano numerose scuole primarie che hanno portato tantissimi alunni alla gara, si è aggiudicato il premio per maggiori iscritti l’istituto Cesare Pavese con 389 partecipanti, seguito dalle Longhena con 241 e dalla succursale Casaralta con 214.

Da quest’anno poi anche le aziende si sono potute iscrivere a gruppi, il primo gradino del podio è stato per l’immobiliare San Pietro con 169 iscritti, a seguire il gruppo aziendale Cesab con 11 e la medaglia di bronzo va invece a Marzocchi Pompe con 105 iscritti.

Per quanto riguarda invece la StraBologna Gruppi vittoria per ‘Forrestrabologna ‘23’ con 171 iscritti. Al quarto posto si è classificata l’azienda Ausl Bologna, il cui direttore generale Paolo Bordon è stato premiato per l’importante sostegno che l’azienda sanitaria ha sempre garantito nella promozione dei progetti della comunità.

Oltre ad Ausl sono stati moltissimi gli sponsor e i sostenitori della StraBologna, su tutti Confartigianato, Coop Alleanza 3.0 (che ha permesso ai corridori di idratarsi regalando bottigliette e bicchieri d’acqua lungo il percorso), Emil Banca e Lloyds farmacia che insieme a molti altri offrivano gadget ed esperienze ai partecipanti in Piazza Maggiore e del Nettuno.

Non sono mancate le istituzioni, oltre al sindaco Lepore presente anche l’assessora allo sport Roberta Li Calzi che ha corso insieme ai cittadini.

"Da sportiva ci tengo sempre ad esserci, per me non è solo un dovere e una responsabilità, ma un enorme piacere, è emozionante correre insieme a tante persone che ci mettono il cuore" dichiara.

Un’edizione che non ha fatto rimpiangere la data primaverile, che era stata annullata a causa dell’alluvione di maggio.

"Non ci sembrava giusto creare un clima di festa in quei giorni così dolorosi per l’Emilia Romagna, abbiamo preferito rimandarla e la risposta dei bolognesi è stata meravigliosa, hanno partecipato in tantissimi. Poi per fortuna il meteo è stato dalla nostra parte, un’edizione autunnale che non ha risentito del freddo o della pioggia" afferma Paola Paltretti, presidente provinciale dell’Uisp.

Sebbene il cambio di data sia stato un successo dal prossimo anno si torna a correre in primavera: prevista la quarantatreesima edizione per la seconda domenica di maggio del 2024.