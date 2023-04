Spinta e assist, che impatto Kyria

La forza di Georgios Kyriakopoulos è che dove lo metti sta, rendendosi utile. Quando a Thiago serviva un cursore di fascia arrembante ha impiegato l’ex Sassuolo da esterno sinistro d’attacco del tridente. Adesso che da due partite Cambiaso è in infermeria (e vi resterà anche col Milan) l’ex Sassuolo ha riempito con profitto la casella del terzino. E’ successo con Udinese e Atalanta, e guardacaso sono arrivate due vittorie. Georgios spera che da qui alla fine ricapiti con la stessa frequenza, dal momento che il suo obiettivo è quello di farsi riscattare dai rossoblù che a gennaio lo hanno rilevato dal Sassuolo con la formula del prestito, fissando un diritto di riscatto a 3 milioni. "Spero che il Bologna a giugno compri il mio cartellino", ha detto il diretto interessato in una recente intervista ai media greci. Lo spera anche Motta, che della duttilità e dello spirito di sacrificio di questo ragazzo si fida ciecamente. Nota a margine: l’ultima che ‘Kyria’ ha giocato in neroverde è stato il Milan-Sassuolo 2-5 lo scorso 29 gennaio. E sabato per lui c’è di nuovo il Diavolo.