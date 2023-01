Sport in decollo Passione utile

Paolo Grilli

Potere dello sport. Anche economico. Chi considera l’attività motoria un’anacronistica e futile fatica, chi ancora guarda a una partita di pallone come a una inutile messa in scena di persone in pantaloncini che tirano pedate, farebbe bene a studiarsi la ricerca ‘’2050: scenari sul futuro dello sport in Italia’’. Realizzata dall’Istituto Piepoli e presentata ieri al Coni, mette subito in evidenza che alla metà di questo secolo le attività sportive avranno un’incidenza sul Pil italiano pari al 3 per cento, più che raddoppiando il dato attuale pari all’1,37 per cento. Ma già sufficiente per generare un valore annuo di più di 24 miliardi: quasi un’intera manovra economica. Il 2050 è molto più vicino di quanto non sembri, e l’investimento di tempo e risorse su tutte le discipline procede già a tutta velocità. Bello pensare che sia stato un 2021 irripetibile per lo sport italiano a dare un grande impulso per l’accelerazione dello sport tricolore. Che con passione e competenza si fa pilastro sociale, sotto ogni punto di vista. C’è un però, come sottolineato dal numero uno del Coni, Giovanni Malagò – ieri colpito dalla morte del padre Vincenzo – che aveva parlato di "enorme problema". La popolazione italiana, di qui a ventitre anni, calerà infatti da sessanta a cinquantaquattro milioni. E se non ci sarà un’inversione di tendenza, certi risultati potremo scordarceli.