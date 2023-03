Stadio, il Comune rassicura "L’iter prosegue senza ritardi"

"L’amministrazione intende ribadire che l’Iter non sta subendo alcuni ritardo e che le parti stanno rispettando i tempi e i passaggi dovuti". Così il Comune di Bologna precisa le indiscrezioni secondo le quali la conferenza dei servizi relativa al restyling del Dall’Ara non chiuderà nei tempi annunciati (a marzo), ma solo in estate, con ritardi relativi al bando dei lavori.

"Continuano a uscire indiscrezioni e ricostruzioni non corrette sulla procedura che riguarda la riqualificazione dello stadio Dall’Ara", insiste Palazzo d’Accursio. Che conferma di essere in attesa del profetto definitivo del temporaneo: "Siamo in attesa da parte del Bologna del progetto definitivo, senza il quale non è possibile completare l’Iter".

Il Bologna ha in mano lo studio di fattibilità. Per il progetto definitivo potrebbero servire un paio di mesi.

"Continua quindi una collaborazione proficua tra Comune e società, entrambi seriamente impegnati nell’investire risorse per la realizzazione di questo importante progetto", chiosa la nota di Palazzo d’Accursio.

Non resta che attendere fine mese per capire se la conferenza dei servizi chiuderà nei tempi preannunciati da Matteo Lepore in più occasioni o meno. Manca il progetto definitivo dello stadio temporaneo che dovrà sorgere al Caab, dal momento che per lo stadio Dall’Ara c’è già e il Comune chiede di parificare la documentazione delle due opere. Lo studio di fattibilità del secondo impianto non basta. Il progetto di restyling Dall’Ara è iniziato nel 2016, è stato rivisto da Merola nel 2018 e ancora non è giunto a compimento. Marcello Giordano