Stagione al bivio: l’Emil Banca è già carica

di Filippo Mazzoni

Dieci giorni per preparare una sfida che vale forse una stagione. In casa Emil Banca Bologna Rugby Club proseguono gli allenamenti in vista della ripresa del campionato, fissata per domenica 22 e di un 2023 da vivere da grandi protagonisti e con grandi prospettive.

Le aspettative della vigilia erano probabilmente un pochino maggiori di quello che è, fin qui, il risultato ottenuto in campo dalla squadra.

Il quarto posto a quota 29 punti non toglie le speranze di poter lottare per il vertice del campionato, certo che da adesso in poi i ragazzi di Francesco Brolis non possono più permettersi di sbagliare un colpo a cominciare dalla trasferta di Scandicci, proprio del 22 gennaio con la Florentia terza e che precede in classifica proprio Soavi e compagni.

Gli allenamenti sono ripresi ufficialmente da lunedì, con tutta la squadra al lavoro praticamente già al completo dalla seduta di ieri, in realtà sono in tanti che anche durante le festività hanno continuato ad allenarsi in maniera costante proprio per farsi trovare prontissimi alla ripresa dell’attività.

C’è tanto da lavorare e da migliorare in casa rossoblù, con la squadra apparsa meno efficace nella linea dei trequarti e in difficoltà in un pacchetto di mischia numericamente contato e che tra l’altro ha perso un elemento di qualità e grande esperienza come Fadanelli.

Società, staff tecnico e squadra hanno fatto quadrato per lasciarsi alle spalle il difficile momento di dicembre dove le due sconfitte con Firenze 1931 e Viadana sono costate importanti punti ai rossoblù.

Anno nuovo vita nuova per l’Emil Banca con la società decisa a fare tutti i passi necessari per riuscire a risalire la china, anche perché tutte le avversarie, con la sfida con la Florentia si chiude il girone di andata, non sono apparse imbattibili.

Non è da escludere magari il tesseramento di qualche elemento che possa dare maggiore dinamismo al gioco del quindici rossoblù che ha perso un po’ di smalto nelle ultime partite.

La classifica: Modena 43; Viadana 41; Florentia 37; Bologna Rugby Club 29; Firenze 1931 28; Jesi 18; San Benedetto 15; Highlanders Formigine 13; Cus Siena 12; Lions Amaranto 7; Imola 6.