Stankovic alla Sinisa: cuore e ardore per l’impresa Gabbiadini e Djuricic le armi letali dietro Lammers

di Giacomo Guizzardi

Sampdoria all’ultima spiaggia, ma con la rabbia negli occhi. La formazione di Dejan Stankovic, reduce da due pareggi di fila contro Monza e Inter, avrà oggi pomeriggio la chance di tornare a una vittoria che manca dal 4 gennaio. Laddove viene meno l’aspetto tecnico, subentra quello emozionale: i doriani combatteranno con la forza della disperazione, elemento mentale difficilmente pareggiabile da parte dei rossoblù di Motta. Gli otto punti di distacco dalla zona salvezza non sembrano montagna così impervia per i ragazzi di Stankovic, che in questa impresa sembra stia ricalcando, in parte, quella dell’amico fraterno Mihajlovic, nel corso del 2018. Stankovic non si scompone: "Siamo un gruppo unito: ci si salva solo tutti insieme". La situazione difficile è anche quella societaria, con i blucerchiati che hanno rinunciato alle mensilità di dicembre per non subire due punti di penalità.

Venendo al campo l’uomo più pericoloso è sicuramente Manolo Gabbiadini (nella foto): l’attaccante, legato a quadrupla mandata con la città di Bologna – sotto le Due Torri ha conosciuto la moglie Martina, madre dei suoi due figli Nicolò e Tommaso – ha segnato una doppietta contro il Monza, toccando così quota quattro gol in stagione. Il Bologna è avvisato, e le statistiche non lasciano tranquilli i tifosi rossoblù: cinque i gol da ex di Manolo al quale si aggiunge la prima marcatura in Serie A, risalente ai tempi dell’Atalanta.

Al fianco di Gabbiadini ci sarà un altro ex Atalanta, Lammers, mentre partirà dalla panchina Jesè Rodriguez, così come Sabiri. Nel 3-4-1-2 di Stankovic particolare attenzione dovrà essere riservata a Djuricic (in gol all’andata), che agirà da trequartista, mentre in mezzo al campo ci sarà l’esperienza - anche internazionale – di Winks, ex Tottenham, e le geometrie di uno dei volti nuovi di questa squadra, Cuisance, proveniente dal Venezia. Sulle fasce Augello e uno tra Zerbin mentre la difesa ha subito un ritocco non indifferente: sono infatti arrivati Amione e Gunter (non giocherà, pronto Murillo) dal Verona e Nuytinck dall’Udinese, oltre all’ultimo acquisto last-minute, volto noto in casa Bologna, quel Marios Oikonomou che in rossoblù conquistò la promozione in A.