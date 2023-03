Stivanello-Raimondo: "L’orizzonte è azzurro"

di Marcello Giordano

La nazionale è da sempre una conquista. Ma è pure un trampolino di lancio. Negli ultimi anni ragazzi come Zaniolo e Pafundi hanno trovato la ribalta azzurra prima ancora di trovare posto in prima squadra. Figurarsi se il punto d’arrivo possa essere la selezione Under 19, specie in fase di qualificazione per l’Europeo che scatterà all’inizio di luglio a Malta e che sta vedendo protagonisti due giovani talenti classe 2004 della Primavera rossoblù: il difensore Riccardo Stivanello e la punta Antonio Raimondo, quest’ultimo già convocato anche per gli stage della nazionale maggiore di Mancini. "Vogliamo l’Europeo", ci raccontano i ragazzi, che hanno contribuito a piegare 3-2 la Germania a Brema, in casa loro, dove si sta svolgendo la seconda fase di qualificazione. L’Italia dovrà conquistare il primo posto nel girone e oggi alle 12 affronterà la Slovenia con l’obiettivo di bissare il successo di mercoledì per ipotecare il pass per Malta.

"Vincere in casa dei tedeschi, con tutto il pubblico per loro è stata una grande emozione". Vogliono l’Europeo e molto di più. "L’Europeo, la nazionale e le cometizioni giovanili sono una vetrina e un termine di confronto importante per la nostra crescita". E allora sotto con la Slovenia, "Che è squadra molto fisica e che ci metterà in difficoltà", spiega Stivanello, titolare della linea a 4 dell’Under 19 azzurra.

Il difensore e l’attaccante alla conquista del pass Europeo, i loro compagni intanto hanno passato il girone eliminatorio del Viareggio. "Poi li raggiungiamo per provare a conquistare qualcosa di importante con la Primavera". Il Viareggio prima e la volata finale della stagione per provare a conquistare le finali nazionali di categoria. Il tutto con un pensiero fisso: "Il sogno, l’obiettivo – raccontano Raimondo e Stivanello – è quello di arrivare in prima squadra e vestire la maglia rossoblù anche in serie A".

Raimondo, 12 gol nello scorso campionato Primavera e già 9 in questo, ha debuttato da titolare a Genova nell’ultima giornata dello scorso campionato, trovando due scampoli di partita in questa stagione contro Samp e Inter. Anche Stivanello è riuscito a ritagliarsi una presenza, buttato nella mischia da Mihajlovic nel secondo tempo dell’ultima giornata dell’ultimo campionato, contro il Genoa. "Vedremo, ora è presto per pensare al futuro, dobbiamo vivere giorno per giorno", dice Stivanello. E allora, prima la qualificazione, poi il Viareggio, infine la corsa playoff della Primavera e l’Europeo. Per provare a prendersi anche il Bologna di Thiago Motta.