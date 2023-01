StraBologna 2023, già mille iscritti. E come testimonial c’è Marco Orsi

Marco Orsi, testimonial della StraBologna 2023 (foto Schicchi)

Bologna, 31 gennaio 2023 – I colori rosso e blu cari alla squadra di calcio. Ma anche i principali monumenti di Bologna e poi, il tortellino, da sempre simbolo della città. Per l’edizione numero 42 di StraBologna, anzi, per la festa della città, gli organizzatori dell’Uisp calano il jolly.

La presentazione della maglia di StraBologna, con un testimonial d’eccezione qual è Marco Orsi, il Bomber di Budrio, si consuma nell’aula Marco Biagi, nella sede del Carlino, da sempre partner di questa corsa che dal 1980 in poi tiene le Due Torri, per una domenica mattina, con il fiato sospeso.

Si gareggerà il 21 maggio e, intanto, si riallacciano i fili con la recente memoria. L’ultima presentazione ufficiale della maglia di StraBologna nel febbraio 2020, poi il Covid e il lockdown e la rinuncia forzata alla corta.

“E’ un’occasione che si rinnova – dice Valerio Baroncini, vice direttore de il Resto del Carlino –. Una comunità che si ritrova. E’ giusto che si parta dal Carlino che dal 1885 racconta i fatti della città. Ci saremo anche in questa edizione".

Gli fa eco Andrea Zanchi, capocronista delle pagine bolognesi del Carlino. "Bologna è una città di sport e di movimento – spiega Zanchi –. Tutti praticano discipline sportive, a tute le età. E StraBologna è un valore aggiunto, perché unisce la città”.

Il Carlino continuerà a raccontare questa bella storia, come ripete il vicedirettore Baroncini. E’ poi la volta di Paola Paltretti, presidente di Uisp. "Un grande evento – sottolinea –, un evento inclusivo. Un momento di socialità e divertimento. Grazie al Carlino che ci supporta in questi momenti”.

Giorgia Golfari, responsabile organizzazione eventi di Confartigianato Bologna Metropolitana, si richiama a un vecchio, ma efficace slogan. "Fare StraBologna è davvero una bella impresa. Ci saremo in Piazza del Nettuno, con i nostri stand, pronti ad affrontare i tre percorsi”.

Simone Fabbri, invece, consigliere di amministrazione di Coop Alleanza 3.0, va oltre. "Iniziativa fantastica che ci permette di lavorare in rete. Ci sarà spazio per tutti. StraBologna è uno dei fiori all’occhiello di Uisp. Propone stili di vita sani. E noi ci siamo. Come ci saranno i punti di iscrizione nelle Librerie Coop”.

A riassumere il tutto, dati compresi, ci pensa Nicola Fornasari, responsabile del comitato organizzatore di StraBologna. Intanto la data, meglio ripeterla, il 21 maggio. Qualche giorno dopo la macchina organizzativa dell’Uisp si metterà al lavoro per l’edizione 2024 (quale sarà l’aspetto gastronomico delle Due Torri da ricordare e lanciare?).

"Fino a questo momento – le parole di Fornasari – abbiamo venduto, solo online, mille pettorali. Siamo curiosi di vedere l’impatto che avrà la presentazione della maglia”.

Fino al 15 febbraio ci si potrà iscrivere solo in rete, poi saranno aperti altri punti- Iscriversi, con tutto quello che questo dà diritto (maglietta celebrativa, viaggi gratis sui mezzi Tper il giorno della prova, buoni sconto), costa 12 euro. Poi la tariffa, avvicinandosi al 21 maggio, salirà prima a 15 e poi a 18 euro. Iscriversi subito, quindi, dà diritto a ulteriori sconti. Si correrà la terza domenica di maggio con partenza alle 10,30 da via Rizzoli.

"E io ci sarò – dice Marco Orsi, che indossa la maglia celebrativa e sfoggia anche una collana con un ciondolo a forma di tortellino (il suo portafortuna) – spero che ci siano anche migliaia di bolognesi. Sarà un momento per divertirsi tutti assieme. Anche se io, come sempre, resterò a guardare uno spettacolo unico".

Il sogno è ripetere i 22mila dell’ultima edizione. Ma dipenderà anche dal meteo. L’unico aspetto sul quale la macchina organizzativa di Uisp non può incidere. Per il resto, però, tutto è già pronto.